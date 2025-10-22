S’abonner au mag
  • C1
  • J3
  • Bayern Munich-Club Bruges

Un môme du Bayern marque un bijou pour sa première en C1

TJ
Un môme du Bayern marque un bijou pour sa première en C1

À un âge où tu coupais encore tes poils de bras avec des ciseaux.

Lennart Karl. C’est pour l’instant ce nom qui éblouit la soirée du Bayern Munich et du public de l’Allianz Arena, où les Munichois, opposés à Bruges, sont rentrés au vestiaire sur le score de 3-0. L’ouverture du score a été l’œuvre du principal protagoniste de cette première période, Karl, qui a ouvert son compteur en C1 lors de son premier match dans la plus belle des compétitions européennes, à seulement 17 ans.

Au menu, une passe bien trop appuyée de Jonathan Tah, un contrôle parfait, un slalom dans les 20 derniers mètres de la défense brugeoise et une frappe du gauche dans la lucarne du pauvre Nordin Jackers. Bref, une pure merveille de la part du jeune milieu offensif, que l’on a déjà hâte de revoir dans le dispositif de Vincent Kompany.

On a bien retrouvé les dribbleurs.

Le Bayern tiendra Kompany quelques années de plus

TJ

