Le classement de la Ligue des champions après la 3e journée

Un statut de champion d’Europe assumé.

Au lendemain de sa démonstration à Leverkusen, le PSG n’a pas perdu son fauteuil de leader de cette phase de groupes de Ligue des champions. Après trois journées, les Parisiens virent en tête avec 9 points, comme le Bayern, l’Inter, Arsenal et le Real Madrid, alors que Dortmund, Manchester City et Newcastle complètent le top 8.

L’OM et Monaco attendus au tournant dans 15 jours

Il faut aller voir un peu plus bas pour trouver les autres clubs français. Battu à Lisbonne, l’OM a manqué le coche et se contente du ventre mou (18e, 3 points) avant de se frotter dans quinze jours à l’Atalanta, qui le devance au classement (17e, 3 points).

Avec deux points en trois matchs, Monaco est hors des clous (27e) et devra aller chercher une première victoire sur la pelouse de Bodø/Glimt, qui se trouve également juste devant (26e). Si la Juventus, le Bayer Leverkusen et Villarreal sont également dans la mauvaise partie du tableau, les deux bonnets d’âne s’appellent… Benfica et l’Ajax, tous les deux à 0 point.

Kaïrat et Paphos ont déjà fait une partie du boulot, eux.

Et le club français qui va aller le plus loin en Ligue des champions est...

CG

