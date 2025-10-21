Le Bayern tiendra Kompany quelques années de plus

Les dirigeants ont apprécié le repositionnement de Kane.

Vincent Kompany n’a pas mis longtemps à convaincre la Bavière qu’il n’était pas seulement venu pour apprendre. Après un début de saison parfait, 11 victoires en 11 matchs, leader de la Ligue des champions et leader de Bundesliga, le FC Bayern Munich a décidé de s’assurer la présence de son coach belge pour deux années supplémentaires, prolongeant son contrat jusqu’en 2029.

Une prolongation qui sent la stabilité (et un peu la revanche)

« Je suis reconnaissant, honoré… », souffle Kompany dans le communiqué, fidèle à sa retenue élégante. Mais derrière les mots polis, le message est limpide : le Bayern a trouvé son guide. Arrivé à l’été 2024, l’ancien capitaine de City a rapidement imprimé sa marque : rigueur, pressing, et un calme en toutes circonstances.

Moqué à son arrivée, jugé incapable de gérer un géant après avoir « seulement » remporté la Championship avec Burnley, Kompany rend aujourd’hui la confiance qu’on lui avait accordée. Le président Herbert Hainer parle de « continuité et stabilité ». Deux mots qu’on n’avait plus entendus à Munich depuis que Guardiola a troqué la veste à boutons pour le hoodie de Manchester.

Le meilleur disciple de Guardiola ?

Harry Kane, l’attaquant devenu chef d’orchestre