Quand les Espoirs de l’Italie s’entraînent avec un œil bandé

Nick Fury serait-il italien ?

Silvio Baldini n’a jamais été du genre à se contenter d’un échauffement à deux touches et du traditionnel toro. En préparation du match de qualification pour l’Euro U21 contre la Suède, le sélectionneur des espoirs italiens a ressorti l’un de ses exercices fétiches : ses joueurs se sont entraînés avec un cache-œil. Oui, comme les pirates.

Un œil bandé pour mieux voir le jeu

L’idée n’a rien d’un simple gimmick. En réduisant la vision, Baldini veut forcer le cerveau de ses joueurs à mieux coordonner leurs gestes et à oublier la fatigue. Une méthode piquée au monde de la boxe, que le coach avait déjà testée à Pescara, Palerme ou encore Catane, où il avait même fait grimper ses joueurs sur un ring.

🔵 La sélection italienne espoirs s’est entraînée hier… avec un bandeau sur un œil ! 🇮🇹🏴‍☠️ Soit Silvio Baldini est un génie, soit le football italien est en train de toucher le fond. 😅 pic.twitter.com/HWifTTkhd5 — Actualité - Serie A (@ActualiteSerieA) October 8, 2025

Et Baldini ne s’arrête évidemment pas à un simple cache-œil. D’après la Gazzetta dello Sport, il a aussi rayé les chambres individuelles, désormais, les joueurs dorment par poste, histoire de pouvoir parler pressing et déplacements entre deux ronflements. Comme dans une colonie de vacances version Serie A, le téléphone est banni du vestiaire : soit il est laissé dans ta piaule, soit il est éteint et déposé dans un panier à l’entrée.

À 67 piges, le Toscan continue donc à jouer les iconoclastes. La fédération italienne l’a choisi pour insuffler un vent frais au foot des jeunes, et pour l’instant ça marche : deux victoires en deux matchs de qualification.

Un œil bandé aujourd’hui, qui sait… un entraînement à cloche-pied demain.

