L’Espagne a-t-elle le meilleur vivier du monde ?

Déjà sacrée cinq fois, l'Espagne compte bien remporter une nouvelle fois l'Euro Espoirs. Avant d'affronter l'Italie, autre nation historiquement brillante dans la compétition, on peut même se demander si la Rojita ne possède pas la meilleure stratégie dans la formation, loin devant la France et ses individualités.

Paul Pogba, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont succédé à la génération 87, qui elle-même arrivait après Thierry Henry, David Trezeguet et tous les jeunes Français ayant mis le monde à leurs pieds dans les années 2000. Depuis cet avènement, le pays se complaît à présenter le prétendu plus grand vivier du monde à chaque rassemblement de l’équipe de France A ou des catégories jeunes. Cette année, l’équipe de Gérald Baticle à l’Euro Espoirs n’a pas de vraie tête d’affiche. L’occasion peut-être d’enfin créer un collectif et de s’inspirer de l’Espagne, qui s’appuie sur cette absence de star dans son effectif pour arriver une nouvelle fois en tant que favorite de la compétition.

Un ratio qualité-quantité probant

Finaliste de cinq des sept dernières éditions, avec trois titres à la clé (2011, 2013 et 2019), la Rojita est indéniablement la sélection qui brille le plus chez les jeunes en Europe. Avec de récents résultats très probants chez les A, dont le sacre à l’Euro 2024, on voit même que la passerelle mène au succès. Longtemps dépourvus de défenseurs centraux après les retraites de Sergio Ramos et Gérard Piqué, les Espagnols peuvent désormais compter sur Pau Cubarsí, Dean Huijsen ou Rafa Marín, tandis que le long désert de créativité chez les ailiers vient d’être sacrément comblé par les éclosions de Lamine Yamal, Nico Williams, Diego López ou Raúl Moro.

Ils sont le cauchemar des défenses. Les offensifs présents sur le nuage de points sont dans le top 25% de leur championnat dans les métriques suivantes : - Volume de Dribbles - Efficacité du Dribble - Création d'Occasions Yeremay Hernandez, Aral Simsir et Raul Moro ne… pic.twitter.com/720bu0NoG0 — 📷 (@IzmoScouting) June 12, 2025

Ce passage réussi chez les grands fait notamment la différence avec l’Italie, adversaire de l’Espagne ce mardi soir et seule autre nation à avoir remporté cinq fois l’Euro Espoirs. Méconnaissable depuis de longues années, les Azzurri ne se sont pas vraiment appuyés sur les Azzurrini de la finale de 2013 lors de laquelle la bande à Marco Verratti, Ciro Immobile et Lorenzo Insigne s’était inclinée sur un triplé de Thiago Alcántara et une réalisation d’Isco. Cette année-là, David De Gea, Koke ou Alvaro Morata étaient indiscutables, mais celui qui a eu la plus grande carrière cirait alors le banc derrière Martín Montoya : Dani Carvajal.

La génération Luis de la Fuente

Les exemples de jeunes brillants à la carrière décevante sont légion, de l’Espagne au Brésil, en passant par la France ou l’Angleterre. Mais en regardant de plus près l’effectif sacré en 2019, il est facile d’apercevoir quelques similitudes avec celui des A vainqueurs de l’Euro cinq ans plus tard car Unai Simón, Fabián Ruiz, Mikel Oyarzabal et Dani Olmo étaient de la partie les deux fois, coachés par Luis de la Fuente. Le sélectionneur avait auparavant remporté l’Euro U19 en 2015 et atteint la finale des Jeux olympiques 2021, symbole d’un travail fédéral basé sur le long terme, qui ne semble pas être mis en place dans l’Hexagone. Si l’Espagne peut donc se targuer d’avoir l’un des meilleurs viviers du monde à l’heure actuelle en termes de quantité, ce formateur de vocation peut surtout être fier de faire triompher des idées collectives sur la durée malgré des fenêtres internationales courtes.

Thiago Alcántara contre l’Italie, en finale de l’Euro Espoirs 2013.

Une question demeure tout de même à chaque édition : les compétitions Espoirs servent-elles encore à quelque chose quand les joueurs les plus précoces comme Lamine Yamal ou Kylian Mbappé sautent cette étape ou que les clubs boudent ces échéances ? Avoir permis à Ander Herrera, Juan Mata ou Javi Martínez de se faire les dents en 2011 suffit à se rendre compte de leur importance. Ces étés passés entre jeunes laissent bien plus que de vagues souvenirs de vacances, ils font naître une symbiose qui bénéficiera forcément à l’ensemble du pays. Demandez à Xavi, vainqueur du Mondial U20 en 1999, et Andrés Iniesta, sacré à l’Euro U16 2001 et U19 2002.

