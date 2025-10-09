S’abonner au mag
  • Espagne
  • FC Barcelone

Joan Laporta veut une réconciliation entre le Barça et l’UEFA

CDB
Nasser et ses amis.

Présent à Rome pour l’assemblée générale de l’EFC (nouveau nom de l’ECA), l’organisation des clubs européens, le président du FC Barcelone Joan Laporta a expliqué avoir été invité par Nasser al-Khelaïfi, président de l’organisation et du PSG.

Gardien de la paix du football européen avant tout

Au micro d’El Chiringuito, le dirigeant du club catalan a assuré avoir « une très bonne relation avec Al-Khelaïfi », comme en témoigne leur franche accolade à son arrivée à Rome.

Le dirigeant espagnol ne fait plus partie de l’EFC depuis ses prises de parole publiques en faveur de la Superligue, aux côtés du Real Madrid. Le club avait même été menacé d’une exclusion des compétitons européennes. Cette invitation à Rome a surtout pour but de recréer un lien entre le FC Barcelone et l’UEFA, fragilisé par ce projet de compétition parallèle. « Nous sommes pour la paix du football européen, a fait savoir Laporta. Nous voulons trouver un accord et revenir au sein de l’UEFA. C’est ce que veulent tous les clubs. »

Tous les clubs, à part le Real Madrid.

Frenkie de Jong fustige la délocalisation de Villarreal-Barcelone

CDB

