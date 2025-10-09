Ibrahima Konaté retrouve un camarade de classe à Clairefontaine

Du brevet des collèges à Clairefontaine.

Les Bleus ont pu rencontrer, ce mercredi, plusieurs supporters français venus assister à leur séance d’entraînement. L’occasion pour Ibrahima Konaté de croiser l’un de ses anciens camarades de classe, lorsque le défenseur de Liverpool était encore au collège. Son camarade n’a pas manqué de lui rappeler des souvenirs avec une photo qui l’a particulièrement surpris. « J’étais au collège avec lui, c’était en troisième, oral de stage pour le brevet, regarde les photos qu’il me sort, la photo de fou furieux », a lâché Ibou dans une vidéo relayée par la FFF sur ses réseaux.

Un beau moment d'échange entre les Bleus et les membres du Club des Supporters ! 🤗💙 pic.twitter.com/943t02GVvK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 8, 2025

De son côté, l’ancien camarade du joueur de 26 ans a fait part de son plaisir de retrouver Konaté à ce niveau : « Ça fait plaisir de le voir maintenant en équipe de France, à Liverpool, champion d’Angleterre […] il était déjà grand au collège. »

Petite séance de chambrage à la sauce Premier League

En signant une photo de lui en train d’embrasser le trophée de Premier League remporté la saison dernière par Liverpool, le défenseur des Reds n’a pas manqué de chambrer son coéquipier William Saliba. Actuel dauphin d’Arsenal avec un point de retard après une défaite contre Chelsea, Konaté, comme à son habitude, n’a pas manqué d’ironiser sur la situation : « Hey Wilo, c’est vous hein, c’est pour vous cette année. » Il ne fallait pas compter sur le Gunner pour rentrer dans son jeu : « Non, c’est Liverpool encore. »

Saliba était déjà focus sur l’Argentine, désolé Ibou.

