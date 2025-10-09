S’abonner au mag
  • International
  • France

Ibrahima Konaté retrouve un camarade de classe à Clairefontaine

KM
Ibrahima Konaté retrouve un camarade de classe à Clairefontaine

Du brevet des collèges à Clairefontaine.

Les Bleus ont pu rencontrer, ce mercredi, plusieurs supporters français venus assister à leur séance d’entraînement. L’occasion pour Ibrahima Konaté de croiser l’un de ses anciens camarades de classe, lorsque le défenseur de Liverpool était encore au collège. Son camarade n’a pas manqué de lui rappeler des souvenirs avec une photo qui l’a particulièrement surpris. « J’étais au collège avec lui, c’était en troisième, oral de stage pour le brevet, regarde les photos qu’il me sort, la photo de fou furieux », a lâché Ibou dans une vidéo relayée par la FFF sur ses réseaux.

De son côté, l’ancien camarade du joueur de 26 ans a fait part de son plaisir de retrouver Konaté à ce niveau : « Ça fait plaisir de le voir maintenant en équipe de France, à Liverpool, champion d’Angleterre […] il était déjà grand au collège. »

Petite séance de chambrage à la sauce Premier League

En signant une photo de lui en train d’embrasser le trophée de Premier League remporté la saison dernière par Liverpool, le défenseur des Reds n’a pas manqué de chambrer son coéquipier William Saliba. Actuel dauphin d’Arsenal avec un point de retard après une défaite contre Chelsea, Konaté, comme à son habitude, n’a pas manqué d’ironiser sur la situation : « Hey Wilo, c’est vous hein, c’est pour vous cette année. » Il ne fallait pas compter sur le Gunner pour rentrer dans son jeu : « Non, c’est Liverpool encore. »

Saliba était déjà focus sur l’Argentine, désolé Ibou.

Coman, le gars mûr de Didier Deschamps

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!