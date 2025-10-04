Chelsea s'offre Liverpool et un match fou

Grâce à un but au bout du temps additionnel d'Estêvão, Chelsea s'est offert Liverpool et un succès de prestige, au terme d'un match de très haut niveau (2-1). Pour Liverpool, la trêve arrive à point nommé après trois défaites de suite.

Chelsea 2-1 Liverpool

Buts : Caicedo (14e) et Estêvão (90e+6) pour les Blues // Gakpo (63e) pour les Reds

Mis sous pression par la victoire d’Arsenal contre West Ham, Liverpool a raté l’occasion de reprendre la tête du championnat en s’inclinant à Stamford Bridge face à Chelsea (2-1). Il aura fallu un but en toute fin de match d’Estêvão pour donner la victoire aux Blues. Liverpool est deuxième et concède sa deuxième défaite de la saison en Premier League, la troisième toutes compétitions confondues.

Chelsea musèle les Reds

Allison blessé, Giorgi Mamardashvili est titulaire dans les buts, alors que Jérémie Frimpong, paye sans doute son erreur contre Crystal Palace. En attaque, Arne Slot fait des choix forts en laissant sur le banc Florian Wirtz et Hugo Ekitike. Côté Chelsea, Alejandro Garnacho enchaîne une troisième titularisation de suite, alors que les blessures en défense poussent Enzo Maresca à titulariser Josh Acheampong. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en première période, les choix du coach espagnol sont bien plus payants que ceux de son rival. Mamardashvili est hésitant dans ses relances, Garnacho est très remuant sur les ailes et derrière, Chelsea ferme la boutique.

CAICEDO FAIT TOMBER LA FOUDRE ⚡️ D'une frappe superbe le milieu des Blues donne l'avantage aux siens face à Liverpool 🚀 Le match à suivre en direct sur CANAL+ Foot 📺#CHELIV | #PremierLeague pic.twitter.com/zBgHKoIHYq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 4, 2025

Conquérants derrière, les Londoniens peuvent se lâcher devant et Caicedo n’hésite pas à se projeter. Résultat, l’Équatorien envoie une praline au fond des filets et fait passer les Blues en tête (1-0, 14e). Le bon début de match est validé et lorsque Dominik Szoboszlai manque une opportunité en or d’égaliser, on se dit que c’est peut-être le bon jour pour les locaux. En tribunes, Cole Palmer a le regard vide, mais le c’est tout le contraire de la copie de ses partenaires. Si Milos Kerkez n’arrive pas à donner de bon ballon en contre attaque, c’est parce que le bloc revient comme un seul homme, et si Liverpool est autant bousculé, c’est parce Pedro Neto ou Garnacho sont insaisissables, le second trouvant même le poteau sur une belle frappe enroulée ras du sol. Si Alexander Isak voit sa tête frôler le cadre, après un superbe extérieur de Mohamed Salah, les chiffes ont implacables : Liverpool n’a tiré que deux fois et n’a toujours pas cadré en 45 minutes.

Estêvão plus fort que Wirtz

Si Salah n’est pas dans un grand soir, Liverpool peut compter sur son pendant à gauche Cody Gakpo. Alors que l’Égyptien rate une occasion en or de transformer la rentrée de Wirtz en coup de génie. C’est la dernière fois que l’on voit l’Allemand sous un bon jour. Sa rentrée est catastrophique et il faut bien un collectif Liverpuldien qui se réveille pour masquer tout ça. Chelsea commence à reculer, même si Garnacho continue de se montrer et que les locaux fonctionnent désormais en contre.

En effet, Liverpool enchaîne les situations, par l’intermédiaire de Szoboszlai et de Salah notamment, et finit par faire craquer les Blues. Sur un dédoublement du Hongrois, Isak dévie astucieusement le ballon pour Gakpo, qui ne manque pas la cible à bout portant (1-1, 63e). Les visiteurs poussent et ont désormais le momentum et la dernière demi-heure s’annonce compliquée pour une équipe de Chelsea qui n’a plus gagné depuis fin août en championnat. D’autant que Benoît Badiashile et Acheampong doivent tour à tour céder leur place sur blessure.

Mais l’heure n’est pas au défaitisme et les hommes d’Enzo Maresca relèvent la tête et reprennent le dessus en fin de match. Ryan Gravenberch n’est pas loin du marquer contre son camp sur un centre d’Enzo Fernandez, Mamardashvili est forcé à réaliser deux arrêts coup sur coup devant Jamie Gittens et Estêvão puis sur une nouvelle frappe lointaine de Caicedo, avant que le poteau ne sauve à nouveau la maison rouge sur une tête de Fernandez. La fin de match a un goût de chaos, surtout quand Curtis Jones est proche de crucifier Chelsea en contre, mais le foot a parfois une justice, et la lumière arrive finalement au bout du bout pour Chelsea. Sur un joli mouvement dans le petit espace, Marc Cucurella centre au deuxième poteau pour Estêvão, qui n’avait encore jaamis marqué en Premier League (2-1, 90e+6). Ce match était fou, son finish aussi. Chelsea retrouve des couleurs et la sixième place, Liverpool, deuxième, pique sa crise.

Chelsea (4-2-3-1) : Sanchez – James, Acheampong (Hato, 68e), Badiashile (Lavia, 55e), Cucurella – Gusto, Caicedo – Neto (Estêvão, 75e), Fernandez, Garnacho (Gittens, 75e) – João Pedro (Guiu, 75e). Entraîneur : Enzo Maresca.

Liverpool (4-2-3-1) : Mamardashvili – Bradley (Wirtz, 46e), Konaté (Jones, 56e), Van Dijk, Kerkez (Robertson, 55e) – Gravenberch, Mac Allister (Endo, 86e) – Salah, Szoboszlai, Gakpo – Isak (Ekitike, 74e). Entraîneur : Arne Slot.

