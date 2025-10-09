Ivan Klasnić raconte son combat contre la maladie et alerte sur les dangers du foot pro

La santé des joueurs remise sur la table.

Alors que de nombreux acteurs sont vent debout contre l’accumulation des matchs et les déplacements à outrance, pour préserver la santé des joueurs, un autre pan est assez peu évoqué : la distribution de médicaments potentiellement nocifs par les staffs médicaux des clubs. L’exemple d’Ivan Klasnić est marquant : cet ancien attaquant croate, passé par la Ligue 1 et le FC Nantes, a subi trois greffes de reins ces dernières années.

Dans un entretien à la chaîne allemande ARD, l’homme de 45 ans a mis en avant les effets dévastateurs des médicaments qu’il a pris tout au long de sa carrière : « Le sport professionnel est impossible sans analgésiques. »

« Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre »

Sa colère se dirige surtout contre le Werder Breme, où il a évolué entre 2001 et 2008. Il accuse le staff médical de lui avoir fait prendre du diclofénac, un médicament qui peut entraîner des problèmes rénaux en cas de prise trop importante. Et malgré un procès remporté (4,5 millions de dommages et intérêts versés par le club allemand en 2020), « aucune somme d’argent ne pourra me rendre la santé, a déploré Klasnić. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Je dois juste être reconnaissant d’être encore en vie. »

On lui envoie de la force.

