Mostafa Mohamed se paye Antoine Kombouaré

Le Pharaon momifie Kombouaré.

Le Gerd Müller des Canaris Mostafa Mohamed entame le cru 2025-2026 sur des meilleures bases que la saison dernière. Sur les bords de l’Erdre depuis trois ans, l’international égyptien a été titulaire à chaque match de championnat depuis le début de la Ligue 1. Une confiance retrouvée grâce à son nouvel entraîneur Luis Castro, arrivé après le limogeage d’Antoine Kombouaré.

« Si Kombouaré restait, moi, je partais »

Comme pour bon nombre de Nantais, le deuxième règne foiré de l’entraîneur kanak ne restera pas dans la boîte à souvenir de l’Égyptien. Dans un entretien à Ouest-France, Mohamed juge AK « comme le pire entraîneur qu’il a eu dans sa carrière. Il est celui avec qui j’ai pensé à partir au mercato. J’avais mis ça en balance : si Kombouaré restait, moi, je partais ».

🐍🇪🇬 → @mmostafa_11 a franchi le cap des 100 matchs en @Ligue1 sous nos couleurs lors du derby. Félicitations Mostafa ! pic.twitter.com/OiXPoZ4la8 — FC Nantes (@FCNantes) September 22, 2025

Pour l’extirper des sables mouvants, le sphinx Luis Castro est arrivé à la Jonelière cet été. Rapidement, le Portugais est devenu le vizir du Pharaon. « Les deux entraîneurs avec qui je me suis le mieux entendu jusqu’à présent, c’est Rui Vitória et puis Luis Castro. Je suis quelqu’un qui a besoin de sentir qu’on me fait confiance, et quand il est arrivé, j’ai immédiatement senti qu’il croyait en moi. Donc, j’ai décidé de rester. » Contacté pendant le mercato estival, Mohamed n’a pas souhaité que les offres arrivent sur le bureau des dirigeants, « car il était très heureux à Nantes ».

Sauf quand la journée arc-en-ciel pointe le bout de son nez.

Un but aurait dû être annulé dans le derby Lens-Lille