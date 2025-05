Nantes se sépare d’Antoine Kombouaré

Rendez-vous dans deux ans pour les retrouvailles ?

La mission d’Antoine Kombouaré à la tête du FC Nantes n’ira donc pas plus loin. Selon les informations de L’Équipe, les Canaris ont en effet informé leur entraîneur qu’ils ne poursuivraient pas l’aventure ensemble, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026. La faute à une nouvelle saison galère pour les Nantais, treizièmes de Ligue 1 et qui ont dû attendre l’ultime journée pour voir leur maintien dans l’élite officiellement validé. Après un premier passage entre 2021 et 2023, marqué notamment par la victoire en Coupe de France, Kombouaré ne sera cette fois resté qu’une grosse année sur le banc de la Beaujoire. Pour l’heure, aucune décision ne semble avoir été prise concernant l’identité de son successeur.

Allô Raymond ?

