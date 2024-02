Waldemar Kita compare Mostafa Mohamed à Gerd Müller

Une comparaison osée, mais après tout, pourquoi pas ?

Décédé à l’été 2021, l’ancien buteur de génie qu’était Gerd Müller s’est peut-être retourné dans sa tombe, en entendant les propos de Waldemar Kita. Mostafa Mohamed a quant à lui dû se sentir sacrément flatté. Celui qui aura un rôle prépondérant pour peser sur la défense parisienne ce soir (21h) est, en tout cas, hautement porté en estime par son président, à en croire ses propos rapportés dans les colonnes de l’Equipe. « C’est un type d’avant-centre comme il n’y en a pas beaucoup, avance ainsi Kita. Il peut marquer du droit, du gauche, il a une bonne détente, mais il faut aussi que le ballon arrive dans les 16 mètres. Il est atypique, c’est vrai, mais les joueurs qui réussissent sont souvent différents. Trouvez-moi des joueurs de haut niveau qui ne sont pas à part. Il faut savoir les encadrer, leur montrer qu’on les aime. »

Auteur d’un joli coup franc et d’une passe décisive à Toulouse le weekend dernier, au sortir d’une CAN aboutie sur le plan personnel (4 buts), l’Egyptien est effectivement le véritable fer de lance de l’attaqua des Canaris. Pour longtemps encore ? La question se pose très sérieusement, tant ses performances devraient attirer les recruteurs. Kita, qui a bataillé pour le faire rester au club l’été dernier, est quoi qu’il arrive convaincu de tenir entre ses mains un joyau, pour lequel il s’est donc autorisé une petite folie : « Toutes proportions gardées, il me fait penser à Gerd Müller. »

Bon courage à Mohamed pour assumer la comparaison désormais.

