Il oublie l’anniversaire de sa femme, mais pas celui de Cristiano Ronaldo

Il oublie l’anniversaire de sa femme, mais pas celui de Cristiano Ronaldo

Le football prend parfois beaucoup de place dans la vie des couples. Surtout si l’une des deux personnes le prend vraiment très à cœur.

L’amour, c’est cette force inquantifiable qui pousse les êtres humains à se dépasser, à s’inquiéter pour autre chose que sa petite personne, qui vous mène à faire des choix décisifs (comme prendre un crédit sur 25 ans) parfois irrationnels, souvent magnifiques, toujours révélateurs de ce que l’on est vraiment. C’est ce moteur invisible qui transforme la peur en courage, le doute en espoir, et le quotidien en quelque chose d’un peu plus grand que soi.

Cette femme peut en témoigner : son mari donne tout en amour. Enfin, pour son amour du football plus précisément.

Cricri d’amour

En effet, dans cette séquence très drôle qu’elle a publiée sur X (faut-il encore préciser « anciennement Twitter » ?), elle explique que son concubin a visiblement du mal à se rappeler les dates d’anniversaire, mais qu’il n’a aucun problème à faire des grandes déclarations d’amour et à déployer des trésors de lyrisme quand il s’agit d’envoyer un message privé pour souhaiter son anniversaire à… Cristiano Ronaldo (le message est bien daté de février dans la vidéo).

L’amour a ses raisons que la raison ignore, surtout quand il s’agit de foot.

