Bixente Lizarazu ne comprend pas le choix de carrière de Kingsley Coman

La ruée vers l’or.

Cet été, Kingsley Coman a décidé de troquer la bière de Bavière contre les dattes de Riyad. Direction Al-Nassr, pour taper la balle aux côtés de Cristiano Ronaldo et surfer sur la vague dorée de l’Arabie saoudite. Un choix qui divise et qui ne plaît pas à Bixente Lizarazu, qui ne s’est pas embarrassé de pincettes au micro de Téléfoot pour critiquer l’international français.

« Une forme d’abandon sur le plan sportif »

« Personne ne pourra me vendre que quand tu pars en Arabie saoudite, tu le fais pour des raisons sportives. Ce n’est pas un championnat qui va t’élever. Il pouvait jouer dans un des grands championnats européens, en Angleterre par exemple, a lâché l’ancien du Bayern. Ce n’est pas un choix qui te tire vers le haut. Kanté a pu être rappelé (avec les Bleus), mais pour moi, il y a une forme d’abandon sur le plan sportif alors qu’il est encore jeune. »

En attendant, Didier Deschamps n’a pas boudé son ailier, en rappelant Coman pour pallier les forfaits d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué lors du rassemblement de septembre. Mieux encore, il l’a fait entrer pour une petite demi-heure face à l’Islande, la preuve que même depuis Riyad, les portes de Clairefontaine restent ouvertes.

Et Theo Hernandez dans tout ça ?

