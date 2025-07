Theo Hernandez en Arabie saoudite, c'est officiel

Arrivederci.

Al-Hilal officialise ce jeudi l’arrivée de Theo Hernández en provenance de l’AC Milan. À 27 ans, le latéral gauche signe en Arabie saoudite avec un transfert de 25 millions d’euros. L’exil du Français fait suite à une saison plus que compliquée chez les Rossoneri, à l’issue de laquelle il a été poussé par la sortie par sa direction.

Il aura disputé 262 matchs avec le maillot rouge et noir en six saisons au club. Si Theo Hernández devient officiellement un Blue, son départ en Arabie saoudite interroge sur sa capacité à être convoqué par Didier Deschamps à un an de la Coupe du monde 2026.

Son frère Lucas est également sur le départ au PSG. Et si on assistait à une réunion de famille ?

Theo Hernandez met-il en jeu sa carrière avec les Bleus ?