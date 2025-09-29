Le superbe raid solitaire de Theo Hernandez avec Al-Hilal

Al-Golazo !

La vie en Arabie saoudite n’a pas l’air de trop mal se passer pour Theo Hernandez. En plus du soleil et du salaire confortable, le latéral des Bleus s’amuse à planter but sur but avec son nouveau club d’Al-Hilal. Déjà auteur de trois réalisations lors de ses cinq premiers matchs, l’ancien Milanais a remis une pièce dans la machine ce lundi en inscrivant un superbe pion sur la pelouse des Ouzbekhs de Nasaf Qarshi, en Ligue des champions asiatique.

À une trentaine de mètres du but, Hernandez est parti en solo plein axe, résistant au retour d’un premier adversaire avant de se frayer un chemin entre quatre p̶l̶o̶t̶s̶ défenseurs, pour enfin ajuster le gardien d’un petit piqué. Un but aussi joli qu’utile, puisqu’il a contribué à la victoire d’Al-Hilal en Ouzbékistan (2-3).

Suffisant pour gratter une nouvelle convocation avec Didier Deschamps ce jeudi ?

