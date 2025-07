Alexander Isak courtisé par l’Arabie saoudite

Les Saoudiens veulent s’offrir un joyau suédois.

Après une saison plus que réussie avec Newcastle (27 buts en 42 matchs), Alexander Isak est l’un des dossiers les plus bouillants de ce mercato estival. Si le second meilleur buteur de Premier League attirait les convoitises de nombreux clubs en quête d’un avant-centre, c’est Al-Hilal qui semble le plus s’être rapproché de l’attaquant suédois récemment, rapporte L’Équipe.

À l’écoute du marché

Le club de Riyad serait motivé pour lever sa clause libératoire de 130 millions d’euros, intérêt auquel le Suédois de 25 ans ne serait pas insensible puisque des discussions auraient été entamées. Mais rien de définitif pour le joueur sous contrat avec les Magpies jusqu’en 2028, qui cherche pour l’instant à entendre les arguments saoudiens.

Combien de zéros sur le contrat ?

