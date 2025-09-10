S’abonner au mag
La rencontre improbable entre Mathieu Patouillet et Simone Inzaghi

MBC
Plus mignon qu’un date Tinder.

En manque de temps de jeu à l’OL, le jeune gardien formé dans le 69, Mathieu Patouillet, s’est envolé direction Riyad et Al Hilal ce lundi. Passé par Sochaux, le jeune de 21 ans a signé un contrat de deux ans avec le club saoudien. Ce mardi, il a découvert les infrastructures du club et a rencontré son nouvel entraîneur Simone Inzaghi, exilé dans le royaume wahhabite depuis le drame du 31 mai 2025.

Pas encore de papouilles entre les deux hommes

Après avoir checké son coach, Patouillet a indiqué qu’il parlait un petit peu anglais avec un accent digne de son compère lyonnais Nabil Fekir. Face à cette réponse d’un mec un peu paumé, Inzaghi a rassuré le portier en indiquant qu’il parlait aussi français. Réaction du bout de chou Patouillet : « Ah pas mal ».

Par contre, est-ce qu’Inzaghi sait ce que veut dire pelo ?

Darwin Núñez et Íñigo Martínez déguerpissent en Arabie saoudite

MBC

