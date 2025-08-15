Kingsley Coman a signé à Al-Nassr

C’était sûr en fait !

Après 10 ans au Bayern Munich, Kingsley Coman s’est engagé ce vendredi dans une nouvelle équipe : Al-Nassr. Le club saoudien a paraphé un contrat de 3 ans à l’international français de 29 ans, dont le transfert est estimé entre 25 et 30 millions d’euros selon plusieurs médias.

Une sacrée attaque en perspective

Son départ marque forcément un tournant pour le club bavarois puisqu’avec ce dernier l’ailier gauche a remporté 9 titres de champion d’Allemagne, 3 Coupes d’Allemagne, 6 Supercoupes d’Allemagne, une Coupe du monde des clubs mais aussi et surtout il a offert, avec son unique but, la Ligue des champions 2020 face au PSG. Dans sa nouvelle formation, Coman retrouvera Cristiano Ronaldo, João Félix ou encore Sadio Mané, un de ses anciens coéquipiers au Bayern Munich.

Risqué à 10 mois d’une Coupe du monde.

