  • Supercoupe d’Arabie saoudite
  • Al Nassr-Al Ahli (2-2, 3-5 TAB)

Un nouveau record, mais pas de titre pour Cristiano Ronaldo

Un record, mais toujours pas de trophée.

Buteur sur penalty en finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite ce samedi, Cristiano Ronaldo a battu un nouveau record. Le voici désormais seul joueur de l’histoire à avoir atteint la barre symbolique des 100 buts dans quatre pays différents (Angleterre, Espagne, Italie et donc Arabie saoudite).

Un statut qui lui fait une belle jambe, lui qui n’a toujours pas remporté le moindre titre près de deux ans après sa signature à Al-Nassr. Ce ne sera encore pas pour cette fois, son équipe ayant été rejointe au score par deux fois, avant de finalement s’incliner aux tirs au but contre Al-Ahli.

À quand les 1 000 buts dans cinq pays différents ?

Al-Nassr fonce en finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite grâce à João Félix

