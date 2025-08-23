Un nouveau record, mais pas de titre pour Cristiano Ronaldo

Un record, mais toujours pas de trophée.

Buteur sur penalty en finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite ce samedi, Cristiano Ronaldo a battu un nouveau record. Le voici désormais seul joueur de l’histoire à avoir atteint la barre symbolique des 100 buts dans quatre pays différents (Angleterre, Espagne, Italie et donc Arabie saoudite).

ET C'EST TERMINÉ... AL-AHLI REMPORTE CETTE FINALE DE SUPER DE COUPE D'ARABIE 🏆⚽️ Cristiano Ronaldo n'aura pas encore de titre remporté avec Al-Nassr... 😔 pic.twitter.com/pM1Ww3EBcf — ZackNaniProd (@ZackNaniProd) August 23, 2025

Un statut qui lui fait une belle jambe, lui qui n’a toujours pas remporté le moindre titre près de deux ans après sa signature à Al-Nassr. Ce ne sera encore pas pour cette fois, son équipe ayant été rejointe au score par deux fois, avant de finalement s’incliner aux tirs au but contre Al-Ahli.

À quand les 1 000 buts dans cinq pays différents ?

Al-Nassr fonce en finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite grâce à João Félix