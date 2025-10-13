S’abonner au mag
  • Belgique
  • Pondrône

En Belgique, un coach viré après un coup de boule sur un arbitre

CDB
En Belgique, un coach viré après un coup de boule sur un arbitre

C’est ce qu’on appelle monter au front.

Lors d’un match de sixième division belge (P1) entre Pondrôme et Naninne, un coach a péter les plombs. Dernier du championnat avec 0 points en sept rencontres, Pondrôme a changé d’entraîneur vendredi dernier, et a fait confiance à Olivier Baudelet pour relever le club. Alors qu’on joue la 81e minute de cette rencontre, l’arbitre avertit puis exclut le nouvel entraîneur de Pondrôme, après des protestations. S’en suivent des échanges verbaux, un rapprochement physique, et pour finir un coup de boule de l’entraîneur sur l’arbitre, et un match arrêté.

Pondrôme cherche un coach

Ce dimanche matin, le conseil d’administration de Pondrôme a décidé de se séparer de ce fêlé du casque, d’après Matélé Sport. Ce dernier a précisé qu’il « comprenait ce choix » et qu’il est « conscient d’avoir dérapé », tout en précisant qu’il « n’a pas donné de coup de tête », et qu’il y a un « contentieux entre lui et l’arbitre depuis quelques temps ».

Post Instagram Voir sur instagram.com

Il risque une grosse sanction, probablement une suspension. Avec désormais 0 point en huit matchs, Pondrôme cherche un nouvel entraîneur.

Si vous êtes intéressés, et sain d’esprit, on vous donne le contact.

Arnar Gunnlaugsson : « J’aurais préféré jouer la France avec de la neige et un froid glacial »

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Aimeriez-vous voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 1j
142
50

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!