En Belgique, un coach viré après un coup de boule sur un arbitre

C’est ce qu’on appelle monter au front.

Lors d’un match de sixième division belge (P1) entre Pondrôme et Naninne, un coach a péter les plombs. Dernier du championnat avec 0 points en sept rencontres, Pondrôme a changé d’entraîneur vendredi dernier, et a fait confiance à Olivier Baudelet pour relever le club. Alors qu’on joue la 81e minute de cette rencontre, l’arbitre avertit puis exclut le nouvel entraîneur de Pondrôme, après des protestations. S’en suivent des échanges verbaux, un rapprochement physique, et pour finir un coup de boule de l’entraîneur sur l’arbitre, et un match arrêté.

Pondrôme cherche un coach

Ce dimanche matin, le conseil d’administration de Pondrôme a décidé de se séparer de ce fêlé du casque, d’après Matélé Sport. Ce dernier a précisé qu’il « comprenait ce choix » et qu’il est « conscient d’avoir dérapé », tout en précisant qu’il « n’a pas donné de coup de tête », et qu’il y a un « contentieux entre lui et l’arbitre depuis quelques temps ».

Il risque une grosse sanction, probablement une suspension. Avec désormais 0 point en huit matchs, Pondrôme cherche un nouvel entraîneur.

Si vous êtes intéressés, et sain d’esprit, on vous donne le contact.

