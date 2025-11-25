S’abonner au mag
Une grosse surprise dans le onze de l'OM contre Newcastle ?

La surprise du capo.

À la 25e place du classement de la Ligue des champions, les joueurs de l’Olympique de Marseille se doivent de remonter la pente. Ce mardi soir, les Phocéens reçoivent Newcastle avec un seul et unique objectif : les trois points. Pour cette petite fête, Roberto De Zerbi préparerait une petite surprise dans son onze de départ.

Après les dernières mises en place tactiques effectuées sur les terrains de la Commanderie ces dernières heures, L’Équipe assure que le jeune Darryl Bakola, âgé de 17 ans, pourrait être aligné d’entrée au milieu de terrain et disputer ses premières minutes en Ligue des champions.

La surprise du milieu

Face au milieu solide des Magpies habituellement constitué de Bruno Guimarães, Sandro Tonali et Joelinton, De Zerbi opterait pour une titularisation de Bakola, qui n’a pourtant cumulé que 24 minutes de jeu cette saison en cinq petites apparitions en championnat.

Le jeune Français pourrait avoir un rôle de meneur de jeu, derrière le trio Igor Paixão-Pierre-Emrick Aubameyang- Mason Greenwood et devrait accompagner Pierre-Emile Höjbjerg et Arthur Vermeeren au milieu de terrain.

Dire qu’il aurait pu être avec les minots plus tôt dans la journée.

Les minots de l’OM s’imposent contre Newcastle

