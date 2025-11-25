S’abonner au mag
  • Youth League
  • J5
  • OM-Newcaste (2-0)

Les minots de l’OM s’imposent contre Newcastle

SF
Il faut bien un début à tout.

L’histoire est en marche pour la qualification en barrages. Minots ou groupe A, chacun se bat pour sa survie dans cette édition de la Ligue des champions. Les U19 de l’OM ont en tout cas montré la voie ce mardi après-midi, en s’imposant 2-0 contre les Magpies, dans un match nettement dominé par les Marseillais.

Une autre victoire pour rallier les barrages ?

La libération arrive très vite pour les Phocéens. Dès la 13e minute, Antoine Valero est magnifiquement servi dans la profondeur par le central N’Zinga Pambani, côté gauche. Le jeune attaquant centre ensuite pour Saïd Remadnia, qui conclut cette belle action. À seulement 16 ans, benjamin de l’équipe, il célèbre en retirant son maillot : un geste sûrement égaré si tôt dans le match, mais symbole d’une campagne jusqu’ici très mal payée pour les Olympiens.

En deuxième période, la domination s’estompe un peu, mais une vilaine faute d’Anthony Munda vient couper net le frémissement anglais. Le joueur des Magpies tacle directement sur le tibia de Sellami, qui reste au sol. Rouge direct à la 67e. Dans la foulée, les Olympiens repartent à l’assaut et finissent par doubler la mise dans les ultimes secondes sur un nouveau contre. Milan Leccese décale parfaitement Keyliane Abdallah qui, d’un crochet intérieur, élimine son défenseur et frappe. Le portier anglais repousse, mais Valero a bien suivi et finit le travail.

Une victoire contre l’Union saint-gilloise, et les Minots pourront peut-être rêver des barrages.

Une grosse surprise dans le onze de l'OM contre Newcastle ?

SF

