Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ US Moursoise vs FCP Arbresle

Une action qui sent fortement les minutes d’entraînement. Sur ce coup franc totalement excentré sur le côté gauche, la belle combinaison des joueurs de Mours leurs perme d’apporter le danger dans la surface adverse. Seul au deuxième poteau, le n°8 moursois offre d’un coup de tête le cadeau parfait à Baptiste Reynet, qui conclue d’une belle reprise du pied droit. Vous êtes sûrs qu’il était gardien en Ligue 1 celui-là ?

2/ Paris XIV FC vs La Cuatro Futsal

Ah le futsal, ses gestes techniques et le bruit de la semelle sur le parquet qu’on aime tant. Dans une ambiance digne des grands soirs, le n°5 de La Cuatro Futsal fait chavirer les supporters avec cette tentative lointaine, qui traverse tout le terrain avant de se loger dans le but adverse. Une interrogation pèse : que faisait le gardien ???

3/ Calavon FC vs Les Angles EMAF

Après la frappe du n°4 de l’EMAF totalement loupée, son coéquipier, à la récupération, lui montre comment faire. Et parce que la distance ne sera jamais un frein, il déclenche une magnifique frappe du pied gauche, qui retombe idéalement dans le but adverse. C’est aussi pour ça que ce sport est collectif !

4/ Isle Boxeland Club vs Villeneuve FC

Une fois lancé, rien ne semblait pouvoir l’arrêter. Ici, le n°5 de Villeneuve a décidé que ce moment allait être le sien. Après avoir éliminé son vis-a vis d’un crochet de la semelle, il fixe la défense d’Isle et ne se pose pas de questions en envoyant une belle frappe en dehors de la surface. Pourtant cloué sur sa ligne, le gardien adverse n’a pas pu faire mieux que de dévier le ballon dans son propre camp. On en connaît un qui devrait s’inspirer de Magic Mike !

5/ Bayonne vs Coqs Rouges Bordeaux

Quelle erreur d’avoir perdu le ballon dans cette zone là. Après un bon travail défensif de son n°9, le n°8 de Bordeaux se joue de toute la défense adverse, avec en prime un magnifique « stop and turn » qui mystifie le n°8 adverse, totalement dégouté après ce geste. Le n°6 des rouges a failli vendanger l’action de son coéquipier, mais sa frappe a bien franchi la ligne après avoir tapé le poteau. Les Coqs ont picoré Bayonne…