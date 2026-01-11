S’abonner au mag
  • Supercoupe d'Espagne
  • Finale
  • Barcelone-Real Madrid (3-2)

Le Barça de Raphinha mystifie le Real et rentre avec la Supercoupe

UL
2 minutes

Au terme d'un match fou à Djeddah et grâce au doublé de Raphinha, le Barça s'adjuge le Clásico (3-2) et la Supercoupe d'Espagne.

Le Barça de Raphinha mystifie le Real et rentre avec la Supercoupe

FC Barcelone 3-2 Real Madrid

Buts : Raphinha (36e, 73e) & Lewandowski (45e +4) pour les Blaugrana // Vinícius (45e +2) et G. García (45e+6) pour les Merengues 

Expulsion : F. De Jong (90e) pour les Blaugrana

Arabie saoudite ou pas, les stars sont les mêmes, la rivalité est la même et la folie toujours aussi grande. Un Clásico rappelle toujours qu’il est un match à part, peu importe l’accessoire de la compétition, l’empreinte carbone et si Kylian Mbappé démarre sur le banc. Après la folle finale de la saison dernière, le Barça a récidivé. Les Blaugranas chipent la Supercoupe pour la troisième fois en cinq ans.

Dans un stade de Djeddah plus rempli qu’un stade au Koweït, les stars en goguette mettent trente minutes et une semelle de la teigne d’Álvaro Carreras sur Lamine Yamal (22e) pour devenir dingues. Raphinha lance cette partie de Harlem Globe Trotters avec malice (1-0, 36e). Barcelone domine, Vinícius lui répond avec audace et classe (1-1 45e +2). Jules Koundé, n’a pas eu le temps d’acheter un grillage que Robert Lewamdowski le venge, avec aisance et assurance (2-1, 45e +4). Gonzalo García, plein de malice, conclut ce temps additionnel de tarés (2-2, 45e +6).

Dingue, dingue, dingue

Après avoir pianoté sur son téléphone, Florentino Pérez peut se délecter de la seconde période : Vinícius a des cannes, Lamine Yamal des dribbles, et Fede Valverde est d’humeur taquine. Raphinha remet Barcelone devant après une glissade (3-2, 73e). Les deux équipes s’époumonent, Kylian Mbappé fait son retour, Frenkie De Jong le tacle méchamment et voit rouge (90e), mais le Real Madrid ne revient pas. Álvaro Carreras écrase trop sa frappe (95e +6). Raúl Asencio envoie sa tête sur Garcia (90e +7). Ronald Araujo, qui n’a plus joué depuis fin novembre, revient, lui. Son Barça meilleur rival remporte une 16ème Supercoupe d’Espagne, un record.

2026 commence bien.

Supercoupe d'Espagne : Revivez Barça - Real (3-2)

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

32
Supercoupe d'Espagne : Revivez Barça - Real (3-2)
Supercoupe d'Espagne : Revivez Barça - Real (3-2)

Supercoupe d'Espagne : Revivez Barça - Real (3-2)

Supercoupe d'Espagne : Revivez Barça - Real (3-2)
32
Revivez Égypte - Côte d'Ivoire (3-2)
Revivez Égypte - Côte d'Ivoire (3-2)

Revivez Égypte - Côte d'Ivoire (3-2)

Revivez Égypte - Côte d'Ivoire (3-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!