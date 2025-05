Baptiste Reynet permet à son premier club de monter en Régional 3

Une reconversion qui se passe bien !

Après avoir mis un terme à sa carrière de gardien de but professionnel l’été dernier, Baptiste Reynet avait troqué les gants pour… le numéro 9 avec le club de son enfance ! Cette équipe, c’est l’US Mours, située dans la Drôme. Et que l’histoire est belle : alors qu’ils évoluaient en Départemental 1 cette saison, les Moursois se sont offert une montée en Régional 3 pour la première fois depuis la création du club.

Le péno de la montée signée Reynet

La mission de ce dimanche était claire : en cas de victoire contre Chomérac à domicile, les hommes de Laurent Vallat et Nicolas Guillermaud étaient automatiquement promus à l’échelon supérieur. Une mission bien comprise par les locaux qui – comme le raconte Le Dauphiné Libéré – ouvrent le score dès l’entame de la partie pour se permettre de rêver, avant de rentrer aux vestiaires sur la plus petite des marges.

En seconde période, l’arbitre octroie un penalty à l’US Mours. Sous un soleil de plomb permettant des pauses fraîcheur dignes des rencontres de fin de saison, c’est Baptiste Reynet qui se présente face au portier adverse. L’ancien Dijonnais ne tremble pas et envoie le cuir dans le petit filet d’un tir croisé, 2-0.

La belle histoire du jour 🥹 Baptiste Reynet, ancien gardien de but professionnel, qui joue avec ses potes en tant qu’attaquant en district. Il offre la montée en R3 à son club 🥹🥹 Quel bonheur de capturer ces moments. pic.twitter.com/ZDvE4peNSw — Emmy ⚡ (@EmmyBineau) May 25, 2025

Les supporters présents autour des barrières du terrain exultent, pendant que les joueurs se prennent dans les bras. Les visiteurs réduisent ensuite l’écart, sans parvenir à recoller. L’arbitre siffle le coup de sifflet final, l’US Mours jouera bel et bien en Régional 3 la saison prochaine pour la première fois de son histoire. Avec plus de 400 matchs en professionnel en vadrouillant dans l’Hexagone (Lorient, Dijon, Toulouse et Nîmes notamment), Baptiste Reynet avait terminé sous les palmiers d’Ibiza à l’été 2024.

En voilà un qui n’a pas opté pour la Kings League !

Les Parisiens de 1996 conseillent les Parisiens de 2025