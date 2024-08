Baptiste Reynet met un terme à sa carrière

Un monument de la Ligue 1 s’en va.

Ce jeudi, Baptiste Reynet a annoncé sur ses réseaux sociaux mettre fin à sa carrière. Le gardien de but de 33 ans, qui jouait la saison passée à l’UD Ibiza, en troisième division espagnole, a publié un message sur Instagram dans lequel il déclare arrêter le football car « l’envie d’exercer le plus beau métier du monde n’est plus au rendez vous », et qu’une « décision liée à [sa] vie personnelle [le] pousse à dire stop ».

Post Instagram Voir sur instagram.com

Passé par Dijon, Lorient, Toulouse et Nîmes, Reynet aura sauvé la mise pas mal de fois à tous ces clubs lors des soirées de Ligue 1, ce qui lui avait d’ailleurs valu d’être nommé parmi les prétendants au trophée UNFP du meilleur gardien du championnat de France lors de la saison 2016-2017. L’histoire du portier restera quand même particulièrement liée à celle du DFCO, où il aura joué la bagatelle de 308 matchs, faisant de lui le joueur le plus capé de l’histoire du club bourguignon.

Ça y est, Reynet va enfin pouvoir commencer sa carrière de rugbyman.

DNCG : enfin le verdict pour Dijon