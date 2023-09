Nolito met fin à sa carrière

Adiós !

Alors qu’il s’apprête à fêter ses 37 ans, l’attaquant espagnol Nolito a décidé de mettre un terme à sa carrière. Le joueur de l’UD Ibiza a annoncé la nouvelle ce mercredi sur son compte Instagram : « J’ai été privilégié et j’ai eu la chance de pouvoir profiter au maximum de ce sport merveilleux qui m’a permis de vivre tant de choses et d’emporter, pour toujours, d’innombrables souvenirs. Je remercie ma famille, toutes les personnes qui ont participé, d’une manière ou d’une autre, à ma carrière, Sanlúcar de Barrameda, mon peuple, et mes amis de l’Atlético Sanluqueño. Merci beaucoup, football. »

Le joueur espagnol aura joué pendant dix-sept ans en professionnel et a principalement marqué de son empreinte Benfica, le Celta Vigo chez lequel il est passé deux fois et le FC Séville. Il aura joué seize matchs, inscrit six buts entre 2014 et 2016 avec la Roja et aura participé à l’Euro 2016 en France avec sa sélection. Comment oublier, aussi, son formidable passage à Manchester City, avec 7 pions en 33 matchs ?

Encore une victime de Bernardo Silva.

Koulibaly se verrait bien rester à vie au Napoli