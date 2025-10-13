Sir Alex Ferguson fait un don à son véritable club de cœur

Toujours ça que les Red Devils n’auront pas.

Lorsqu’il a quitté son poste à Manchester United en 2013, Sir Alex Ferguson avait juré qu’aucune somme d’argent ne le pousserait à reprendre du service. Douze ans plus tard, à 83 ans, le légendaire manager écossais tient parole, mais d’une manière bien à lui, en sortant le portefeuille pour soutenir Benburb FC, le modeste club de Glasgow où il a tapé ses premiers ballons. Selon The Times, Ferguson a promis 10 000 livres sterling pour financer la campagne de Coupe d’Écosse de Benburb. Un coup de pouce à la fois symbolique et sentimental à son véritable club de cœur.

Un coup de main avant le match du siècle

Benburb, pensionnaire de la West of Scotland Football League, s’apprête à disputer le match le plus important de ses 140 ans d’existence. Après avoir éliminé Cowdenbeath, le petit club de Govan s’apprête à défier la Wick Academy, l’équipe la plus au nord du Royaume-Uni. En cas de victoire, le 25 octobre prochain, les Bens pourraient s’offrir un tirage historique face aux géants du Celtic ou des Rangers, un rêve éveillé pour tout club amateur. « C’est absolument génial que Sir Alex nous soutienne de cette manière, confie Frank Lovering, ancien joueur et manager du club. Malgré tout son succès, il reste un homme de Govan, fier de ses racines. Il n’a jamais oublié d’où il vient. »

Aujourd’hui installé entre Manchester et Glasgow, Ferguson reste plus que jamais attaché à ses origines. Le club conserve d’ailleurs précieusement une lettre datée du 18 octobre 2012, dans laquelle l’ancien manager joignait 200 livres sterling. « Je veux des casquettes de baseball, des maillots domicile et extérieur, un autocollant pour ma voiture et une tasse Benburb pour mon thé, afin que tout le monde sache quel est mon vrai club, écrivait-il. La monnaie doit être versée dans les fonds du club. »

Ferguson a tout le package pour être corporate, aucune excuse pour ne pas venir le 25 octobre prochain…

