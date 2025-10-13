S’abonner au mag
  • France
  • Kings League

La Kings League France de retour en mars 2026 avec un gros changement

KM
La Kings League France de retour en mars 2026 avec un gros changement

Même si vous l’avez toujours pas comprise, elle est encore là.

Ce week-end, le retour de la compétition de la Kings League en France a été annoncé, prévue pour le mois de mars prochain. Ce tournoi de foot en salle avec des règles alambiquées a été adapté à la France par l’influenceur Amine Matue, en collaboration avec le fondateur de la compétition : Gerard Piqué. La prochaine édition comportera cependant quelques nouveautés.

4 villes françaises pour les sélections et un invité de marque

C’est le gros changement de cette édition : quatre villes françaises seront théâtre des sélections, à savoir Paris, Marseille, Lyon et Lille. L’occasion pour les participants d’espérer décrocher leur place parmi ceux qui représenteront la France lors de la prochaine Coupe du monde de la Kings League.

Ils seront désignés le 7 décembre au Vélodrome, lors d’un événement organisé conjointement par la Kings League et Univers Football, la structure fondée par Ryad Zidane, neveu de Zinédine. L’icône du football devrait également être présente, ajoutant une touche de légende pour pimenter cette soirée prometteuse.

Il va falloir très « bieng » jouer pour rencontrer Zizou.

Saïmon Bouabré, héros éphémère

KM

