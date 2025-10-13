La justice va arbitrer le litige entre la LFP et Bein Sports en décembre

Qui veut donner des millions ?

Ils n’arrivent pas à s’entendre, alors la justice va trancher. Depuis plusieurs mois maintenant, l’animosité augmente entre la Ligue de football professionnel et Bein Sports, qui s’affronteront devant la justice le 8 décembre prochain.

La cause ? Le groupe franco-qatari refuse de payer l’intégralité des millions qu’elle doit à la LFP Media, pour la retranscription du match de championnat du samedi après-midi. La Ligue réclamerait jusqu’à 29 millions d’euros, déclare L’Équipe, alors que Bein Sports réclamait aussi des millions à la LFP, en septembre dernier.

Si la chaîne refuse de payer la LFP, c’est pour exprimer son mécontentement face à plusieurs clauses : la chaîne ne peut pas diffuser plus de huit fois la même équipe, ni retransmettre deux fois d’affilée un match du même club, obligeant la plateforme à réserver ses matchs auprès de Ligue 1+. Avec notamment 4 millions manquants en août et 4 autres millions en ce mois d’octobre, la branche média de la LFP a décidé d’assigner Bein Sports en justice afin qu’elle puisse régler l’intégralité des 29 millions réclamés.

Qui diffusera le 9e match la saison prochaine ?

Selon L’Équipe, LFP Media aurait le choix la saison prochaine de récupérer le neuvième match pour s’offrir 100% des matchs sur Ligue 1+ ou de prolonger son accord avec Bein Sports, sans que la chaîne puisse avoir son mot à dire. Une clause que Bein Sports refuserait d’entendre, la chaîne tendant à arrêter la diffusion de la Ligue 1 d’ici la fin de la saison. Première réponse le 8 décembre prochain.

Attention, en cas de désaccord, Zack Nani pourrait postuler…

