La justice va arbitrer le litige entre la LFP et Bein Sports en décembre

La justice va arbitrer le litige entre la LFP et Bein Sports en décembre

Qui veut donner des millions ?

Ils n’arrivent pas à s’entendre, alors la justice va trancher. Depuis plusieurs mois maintenant, l’animosité augmente entre la Ligue de football professionnel et Bein Sports, qui s’affronteront devant la justice le 8 décembre prochain.

La cause ? Le groupe franco-qatari refuse de payer l’intégralité des millions qu’elle doit à la LFP Media, pour la retranscription du match de championnat du samedi après-midi. La Ligue réclamerait jusqu’à 29 millions d’euros, déclare L’Équipe, alors que Bein Sports réclamait aussi des millions à la LFP, en septembre dernier.

Si la chaîne refuse de payer la LFP, c’est pour exprimer son mécontentement face à plusieurs clauses : la chaîne ne peut pas diffuser plus de huit fois la même équipe, ni retransmettre deux fois d’affilée un match du même club, obligeant la plateforme à réserver ses matchs auprès de Ligue 1+. Avec notamment 4 millions manquants en août et 4 autres millions en ce mois d’octobre, la branche média de la LFP a décidé d’assigner Bein Sports en justice afin qu’elle puisse régler l’intégralité des 29 millions réclamés.

Qui diffusera le 9e match la saison prochaine ?

Selon L’Équipe, LFP Media aurait le choix la saison prochaine de récupérer le neuvième match pour s’offrir 100% des matchs sur Ligue 1+ ou de prolonger son accord avec Bein Sports, sans que la chaîne puisse avoir son mot à dire. Une clause que Bein Sports refuserait d’entendre, la chaîne tendant à arrêter la diffusion de la Ligue 1 d’ici la fin de la saison. Première réponse le 8 décembre prochain.

Attention, en cas de désaccord, Zack Nani pourrait postuler…

Top 10 : vous connaissez mon cousin ?

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

