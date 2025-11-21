Claude Makélélé a déclaré forfait pour Miss Univers

Spécialiste des sorties propres et moins propres.

Alors qu’il devait siéger au jury de la 74e édition de Miss Univers, organisée dans la nuit de jeudi à vendredi en Thaïlande, l’ancien milieu du PSG s’est finalement retiré à quelques heures du show.

Dans un communiqué sur Instagram, il déroule : « Je ne pourrai pas assister à l’événement Miss Univers 2025 pour des raisons personnelles imprévues. J’ai la plus haute estime pour Miss Univers. Cette plateforme représente l’émancipation, la diversité et l’excellence – des valeurs que j’ai toujours défendues tout au long de ma carrière. »

Accusation de fraudes et sorties de piste

De quoi donner un peu de piquant à une compétition qui n’en manque jamais. Dans la foulée de son annulation, le musicien franco-libanais Omar Harfouch a, lui aussi, claqué la porte du comité de sélection, assurant que le top 30 de la compétition avait été déterminé par « un vote secret » avant même son arrivée.

Pour ne rien gâcher du spectacle, en novembre, on assistait à une (grosse) sortie de piste du directeur du concours, pris à traiter Miss Mexique d’« imbécile » au micro d’un discours, avant de faire appel à la sécurité.

💥 Incident à Miss Univers ! Le directeur du concours a publiquement insulté Miss Mexique, la traitant d’« imbécile », avant de lui couper la parole, puis d'appeller la sécurité. Elle quitte la salle… et les autres candidates la suivent... pic.twitter.com/hgcLX3F2zU — The NEWS (@news_and_truth) November 6, 2025

Même si, karma instantané, la Mexicaine Fatima Bosch a finalement remporté la couronne au milieu de 125 participantes, dont Ève Gilles pour la France, qui termine dans le top 30.

Ambiance.

