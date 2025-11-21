S’abonner au mag
  • France

Claude Makélélé a déclaré forfait pour Miss Univers

CM
Claude Makélélé a déclaré forfait pour Miss Univers

Spécialiste des sorties propres et moins propres.

Alors qu’il devait siéger au jury de la 74e édition de Miss Univers, organisée dans la nuit de jeudi à vendredi en Thaïlande, l’ancien milieu du PSG s’est finalement retiré à quelques heures du show.

Dans un communiqué sur Instagram, il déroule : « Je ne pourrai pas assister à l’événement Miss Univers 2025 pour des raisons personnelles imprévues. J’ai la plus haute estime pour Miss Univers. Cette plateforme représente l’émancipation, la diversité et l’excellence – des valeurs que j’ai toujours défendues tout au long de ma carrière. »

Accusation de fraudes et sorties de piste

De quoi donner un peu de piquant à une compétition qui n’en manque jamais. Dans la foulée de son annulation, le musicien franco-libanais Omar Harfouch a, lui aussi, claqué la porte du comité de sélection, assurant que le top 30 de la compétition avait été déterminé par « un vote secret » avant même son arrivée.

Pour ne rien gâcher du spectacle, en novembre, on assistait à une (grosse) sortie de piste du directeur du concours, pris à traiter Miss Mexique d’« imbécile » au micro d’un discours, avant de faire appel à la sécurité.

Même si, karma instantané, la Mexicaine Fatima Bosch a finalement remporté la couronne au milieu de 125 participantes, dont Ève Gilles pour la France, qui termine dans le top 30.

Ambiance.

Les 10 dates de la relation contrariée entre Benzema et Deschamps

CM

À lire aussi
Logo de l'équipe Lens
16 Robin RISSER (stra) during the Ligue 1 MCDonald's match between Saint Etienne and Strasbourg at Stade Geoffroy-Guichard on November 2, 2024 in Saint-Etienne, France. (Photo by Loic Baratoux/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
16 Robin RISSER (stra) during the Ligue 1 MCDonald's match between Saint Etienne and Strasbourg at Stade Geoffroy-Guichard on November 2, 2024 in Saint-Etienne, France. (Photo by Loic Baratoux/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • Ligue 1
  • J13
  • Lens-Strasbourg
Robin Risser : des Racing et des ailes

Robin Risser : des Racing et des ailes

Robin Risser : des Racing et des ailes
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Voulez-vous que l'Italie se qualifie pour la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 18h
119
99

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!