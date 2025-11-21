S’abonner au mag
National : Le but de la 14e journée est signé Morgan Jean-Pierre !

FC
National : Le but de la 14e journée est signé Morgan Jean-Pierre !

Il est possible d’être seulement cinquième du classement et d’incarner l’équipe qui fait le show.

La preuve avec la quatorzième journée de National, et Fleury : en plus de s’imposer sur le terrain de Valenciennes grâce à Freddy Colombo et Morgan Jean-Pierre, le second nommé a inscrit le but de la soirée en envoyant un lointain missile en une touche de balle. Ali Ouchen, qui est allé battre Châteauroux avec Versailles, ne peut pas en dire autant : sa réalisation, qui a suivi celle de son partenaire Romain Basque et l’égalisation de Yannis Verdier (merci à la fusée Housseine Zakouani), a plutôt été le fruit d’un cafouillage monstrueux.

Doublé pour El Khoumisti et Mohamed Hamek

Le redoutable Fahd El Khoumisti et Mohamed Hamek n’ont pas non plus marqué de chef-d’œuvre, mais ils ont peut-être fait mieux avec un doublé chacun lors de la défaite d’Orléans contre Aubagne dans un match qui a également vu Enzo Mayilla faire mouche. Comme Armand Gnanduilet, qui a libéré Caen sur le gong face à Bourg-en-Bresse, et Rayan Fage, auteur du seul but de la rencontre opposant le Paris 13 Atletico à Villefranche Beaujolais. À noter également les pions signés Kembo Diliwid, puis Plamedi Nsingi et Emric Goumot durant le succès du Puy au détriment de QRM.

Les supporters normands seront-ils moins en colère ?

  Caen 1-0 Bourg-en-Bresse

But : Gnanduilet (90e+2)

  Châteauroux 1-3 Versailles

Buts : Verdier (20e) pour Châteauroux // Basque (16e), Ouchen (40e) et Diarra CSC (90e+1) pour Versailles

  Le Puy 2-1 QRM

Buts : Nsingi (26e) et Goumot (54e) pour Le Puy // Diliwidi (8e) pour QRM

  Orléans 2-4 Aubagne

Buts : El Khoumisti (30e et 59e) pour Orléans // Hamek (40e SP, et 48e), Mayilla (83e) et Oudjani (90e+5) pour Aubagne

  Paris 13 Atletico 1-0 Villefranche Beaujolais

But : Fage (51e)

  Rouen 0-0 Concarneau

  Sochaux 0-1 Dijon

But : Marié (88e)

  Valenciennes 0-2 Fleury

Buts : Colombo (11e) et Jean-Pierre (46e)

Rouen reste leader, Versailles laisse le podium à Dijon, Caen patine

FC

