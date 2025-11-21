National : Le but de la 14e journée est signé Morgan Jean-Pierre !

Il est possible d’être seulement cinquième du classement et d’incarner l’équipe qui fait le show.

La preuve avec la quatorzième journée de National, et Fleury : en plus de s’imposer sur le terrain de Valenciennes grâce à Freddy Colombo et Morgan Jean-Pierre, le second nommé a inscrit le but de la soirée en envoyant un lointain missile en une touche de balle. Ali Ouchen, qui est allé battre Châteauroux avec Versailles, ne peut pas en dire autant : sa réalisation, qui a suivi celle de son partenaire Romain Basque et l’égalisation de Yannis Verdier (merci à la fusée Housseine Zakouani), a plutôt été le fruit d’un cafouillage monstrueux.

Doublé pour El Khoumisti et Mohamed Hamek

Le redoutable Fahd El Khoumisti et Mohamed Hamek n’ont pas non plus marqué de chef-d’œuvre, mais ils ont peut-être fait mieux avec un doublé chacun lors de la défaite d’Orléans contre Aubagne dans un match qui a également vu Enzo Mayilla faire mouche. Comme Armand Gnanduilet, qui a libéré Caen sur le gong face à Bourg-en-Bresse, et Rayan Fage, auteur du seul but de la rencontre opposant le Paris 13 Atletico à Villefranche Beaujolais. À noter également les pions signés Kembo Diliwid, puis Plamedi Nsingi et Emric Goumot durant le succès du Puy au détriment de QRM.

Les supporters normands seront-ils moins en colère ?

Le boulet de canon de Morgan Jean-Pierre pour le FC Fleury ! Suivez le match en direct sur notre chaîne YouTube "Championnat National Officiel" !#NationalFFF pic.twitter.com/RKF8UqkAAb — Championnat National (@NationalFFF) November 21, 2025

Caen 1-0 Bourg-en-Bresse

But : Gnanduilet (90e+2)

Châteauroux 1-3 Versailles

Buts : Verdier (20e) pour Châteauroux // Basque (16e), Ouchen (40e) et Diarra CSC (90e+1) pour Versailles

Le Puy 2-1 QRM

Buts : Nsingi (26e) et Goumot (54e) pour Le Puy // Diliwidi (8e) pour QRM

Orléans 2-4 Aubagne

Buts : El Khoumisti (30e et 59e) pour Orléans // Hamek (40e SP, et 48e), Mayilla (83e) et Oudjani (90e+5) pour Aubagne

Paris 13 Atletico 1-0 Villefranche Beaujolais

But : Fage (51e)

Rouen 0-0 Concarneau

Sochaux 0-1 Dijon

But : Marié (88e)

Valenciennes 0-2 Fleury

Buts : Colombo (11e) et Jean-Pierre (46e)

Ali Ouchen profite d'un cafouillage de la défense castelroussine pour inscrire son premier but de la saison. Le @FCVersaillesOff reprend les commandes du match. 1️⃣ - 2️⃣ I 40e Suivez le match en direct sur notre chaîne YouTube "Championnat National Officiel" !#NationalFFF pic.twitter.com/KUaRKnMBdl — Championnat National (@NationalFFF) November 21, 2025

Rouen reste leader, Versailles laisse le podium à Dijon, Caen patine