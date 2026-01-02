S’abonner au mag
Les notes de Loups Garous : épisode 6

Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas
155

Les nostalgiques ont été forcément conquis par le retour des héros de la première saison. Qu'ils se rassurent, ceux de cette année sont d'aussi bons menteurs que Charlie et ses amis.

Amélie

« Non, c’est nul touriste », lui assène Jean-Baptiste. C’est pas sympa, parce que c’est son rôle depuis le début.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Yoan

Proche de François Hollande et joueur de Loups garous ? On comprend mieux l’absence du PS dans le débat public depuis tant d’années, maintenant.

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Jennifer

Une valse et ça repart.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Laurent

Faut-il être atypique pour continuer de s’aimer ? Marie-Claire a déjà répondu à la question dans environ 763 de ses numéros.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Jean-Baptiste

Posé, bien dans sa compétition, bruyant quand il faut, c’est Walid Acherchour, Claude Le Roy et BeIN Sports à la CAN.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Pauline

Depuis le début, la spécialiste de l’emprise souffle le chaud et le froid. Paulyin et Yang.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Sébastien

Lui, sur Jet Punk, il connaît les arrêts de toutes les stations de métro, de RER et de tram de Paris. Toutes les préfectures et les sous préfectures aussi. Cinq étoiles.

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Isabelle

Ça lui va bien, une agence immobilière à Monaco.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Corentin

Quel rapport entre Ingrid Bergman, Peter Dickinson, Charlotte de Bourbon, Dynamite Kid et Corentin ? Ils sont tous morts le jour de leur anniversaire.

Note de la rédaction Non noté
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Cécile

Le genre de personnes qui s’endort dans les noctiliens à 5h32. « Mince, on est au terminus ?! »

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Allan

Le bluff était osé. Il peut maintenant s’adonner au strip poker avec Laurent.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Charlie

Le GOAT est de retour dans un tramway, ça rappelle Zidane qui signe son retour contre la Côte d’Ivoire.

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Stéphane

Il faut vraiment lui dire que Loups Garous n’est pas diffusé sur Malaise TV.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Olivier

Il a voulu refaire le meme des deux Spider-Man avec Laurent.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Mister V

« Mind the gap between the train and the platform. » Un Grenoblois qui se permet de piquer les refs des Parisiens, c’est donc ça l’appropriation culturelle ?

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

