Les notes de Loups Garous : épisode 6
Les nostalgiques ont été forcément conquis par le retour des héros de la première saison. Qu'ils se rassurent, ceux de cette année sont d'aussi bons menteurs que Charlie et ses amis.
Amélie
« Non, c’est nul touriste », lui assène Jean-Baptiste. C’est pas sympa, parce que c’est son rôle depuis le début.
Yoan
Proche de François Hollande et joueur de Loups garous ? On comprend mieux l’absence du PS dans le débat public depuis tant d’années, maintenant.
Jennifer
Une valse et ça repart.
Laurent
Faut-il être atypique pour continuer de s’aimer ? Marie-Claire a déjà répondu à la question dans environ 763 de ses numéros.
Jean-Baptiste
Posé, bien dans sa compétition, bruyant quand il faut, c’est Walid Acherchour, Claude Le Roy et BeIN Sports à la CAN.
Pauline
Depuis le début, la spécialiste de l’emprise souffle le chaud et le froid. Paulyin et Yang.
Sébastien
Lui, sur Jet Punk, il connaît les arrêts de toutes les stations de métro, de RER et de tram de Paris. Toutes les préfectures et les sous préfectures aussi. Cinq étoiles.
Isabelle
Ça lui va bien, une agence immobilière à Monaco.
Corentin
Quel rapport entre Ingrid Bergman, Peter Dickinson, Charlotte de Bourbon, Dynamite Kid et Corentin ? Ils sont tous morts le jour de leur anniversaire.
Cécile
Le genre de personnes qui s’endort dans les noctiliens à 5h32. « Mince, on est au terminus ?! »
Allan
Le bluff était osé. Il peut maintenant s’adonner au strip poker avec Laurent.
Charlie
Le GOAT est de retour dans un tramway, ça rappelle Zidane qui signe son retour contre la Côte d’Ivoire.
Stéphane
Il faut vraiment lui dire que Loups Garous n’est pas diffusé sur Malaise TV.
Olivier
Il a voulu refaire le meme des deux Spider-Man avec Laurent.
Mister V
« Mind the gap between the train and the platform. » Un Grenoblois qui se permet de piquer les refs des Parisiens, c’est donc ça l’appropriation culturelle ?
Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas