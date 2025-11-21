Quand Javier Tebas cite la Bible pour défendre ses intérêts (et ceux du football)

L’ancien continue de déraper sévèrement.

Javier Tebas, président de LaLiga, est intervenu lors de l’Olé Summit 2025, un événement organisé par le journal argentin Olé. Il a livré une série de déclarations sur la manière dont on consomme le football aujourd’hui, les défis auxquels l’industrie fait face et les raisons pour lesquelles le piratage reste, selon lui, une menace qui pèse sur l’avenir du soccer, comme le rapporte Marca.

« Voler est interdit dans le septième commandement de Moïse dans la Bible »

Pour Tebas, le piratage est l’un de ses combats historiques. « Le streaming illégal, c’est du vol, et voler est interdit dans le septième commandement de Moïse dans la Bible. Si on veut un monde où tout est gratuit, alors peut-être qu’on devrait vivre ailleurs, en Corée du Nord ou n’importe où. Si le piratage disparaissait, regarder du foot coûterait beaucoup moins cher. »

Le dirigeant espagnol a également souligné que l’Argentine fait partie des pays « les plus avancés » dans la lutte contre ce délit. Et il a conclu : « Si le piratage disparaît, le football serait moins cher pour tout le monde. On pourrait générer autant, voire davantage, avec des prix plus bas, mais il faut d’abord éliminer ce problème. »

La prochaine comparaison risque de lui coûter son poste.

