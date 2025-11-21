Gianni Infantino officialise le retour d’une compétition FIFA

À vos agendas, une date de plus en 2026.

La FIFA continue de gratter chaque miette du gâteau laissé par les championnats locaux. Après la Coupe du monde des clubs de cet été, le président Gianni Infantino a officialisé, ce vendredi, le retour des FIFA Séries en mars-avril 2026, après une première édition en 2024.

Plusieurs pays hôtes et une première pour les féminines

N’incluant qu’une vingtaine de nations, cette compétition a pour principal objectif de « faciliter des matchs internationaux plus significatifs et contribuer directement au développement mondial du football », d’après le communiqué de la FIFA. Le format vise surtout à faire en sorte que des pays de différents continents puissent s’affronter, en dehors de la Coupe du monde et des matchs amicaux habituels.

Cette fois-ci, les pays hôtes de l’édition masculine seront l’Australie, l’Azerbaïdjan, l’Indonésie, le Kazakhstan, Maurice, Porto Rico, le Rwanda et l’Ouzbékistan, quand celle féminine se jouera entre le Brésil, la Thaïlande et la Côte d’Ivoire, même si la FIFA a fait savoir que d’autres lieux pourraient être prochainement annoncés.

C’est vraiment passionnant.