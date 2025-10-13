S’abonner au mag
Au Cap-Vert, la journée de travail s’arrêtera à 15h pour soutenir la sélection nationale

KM
Le jour de gloire est arrivé.

Ce lundi à 18 heures, la sélection cap-verdienne aura rendez-vous avec son histoire. Les Requins bleus reçoivent l’Eswatini, dernier du groupe D, pour le dernier match des éliminatoires du prochain Mondial pour la Zone Afrique. Premier de son groupe avec deux points d’avance sur le Cameroun qui jouera en même temps contre l’Angola, le Cap-Vert est condamné à la victoire pour pouvoir valider son ticket pour la première Coupe du monde de son histoire. 

Un rendez-vous qu’aucun Cap-Verdien ne pourra manquer, étant donné que le président de la République José Maria Neves a décrété une journée spéciale, durant laquelle les habitants pourront quitter le travail dès 15 heures afin de suivre la rencontre, rapporte Marca.

Le potentiel sixième pays africain qualifié

En cas de victoire, le Cap-Vert rejoindrait le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte et le Ghana sur la liste des équipes qui seront de la partie en Amérique l’an prochain. Si les Requins bleus ont loupé le coche en concédant le match nul en Libye mercredi dernier (3-3), les 8 000 supporters capverdiens devront donner de la voix à leurs soldats pour les pousser à ne pas louper cette occasion. Dans le cas contraire, ils devront espérer un faux pas du Cameroun face à l’Angola.

Cap ou pas Cap ?

