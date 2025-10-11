Les billets pour le match historique Cap-Vert-Eswatini vendus… en stations-service et boulangeries

Le match d’une vie.

Cela ressemble à une blague, et pourtant. Le Cap-Vert a l’occasion de se qualifier pour la première phase finale de Coupe du monde de son histoire ce lundi, en cas de victoire à domicile contre l’Eswatini. Une rencontre cruciale qui se jouera à l’Estádio da Várzea, dont les 8 000 places sont particulièrement convoitées pour l’occasion.

Cape Verde Islands 🇨🇻 , population 525k, qualify for their first World Cup on Monday if they beat Eswatini. Tickets in the 8k-seater Estádio da Várzea are gold dust. There is no online sale but 5 different sale points for tickets: the stadium, 3 petrol stations, and a bakery. pic.twitter.com/8bYlUubxhr — Colin Millar (@Millar_Colin) October 10, 2025

Or selon The Athletic, aucun billet ne sera vendu en ligne. Pour s’offrir le précieux sésame, il faudra se rendre au stade… ou bien dans trois stations-service ou une boulangerie.

À la recherche de l’incroyable ticket d’or !

