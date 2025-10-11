S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Cap-Vert-Eswatini

Les billets pour le match historique Cap-Vert-Eswatini vendus… en stations-service et boulangeries

TB
Les billets pour le match historique Cap-Vert-Eswatini vendus&#8230; en stations-service et boulangeries

Le match d’une vie.

Cela ressemble à une blague, et pourtant. Le Cap-Vert a l’occasion de se qualifier pour la première phase finale de Coupe du monde de son histoire ce lundi, en cas de victoire à domicile contre l’Eswatini. Une rencontre cruciale qui se jouera à l’Estádio da Várzea, dont les 8 000 places sont particulièrement convoitées pour l’occasion.

Or selon The Athletic, aucun billet ne sera vendu en ligne. Pour s’offrir le précieux sésame, il faudra se rendre au stade… ou bien dans trois stations-service ou une boulangerie.

À la recherche de l’incroyable ticket d’or !

La Libye d’Aliou Cissé craque et dit adieu au Mondial, le Cap-Vert attend encore

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Logo de l'équipe Afrique du Sud
Logan Costa of Cape Verde during the Africa Nations Cup 2024 match between Ghana and Cape Verde on January 14, 2023 at Le Felicia stadium in Abidjan, Ivory Coast.
Logan Costa of Cape Verde during the Africa Nations Cup 2024 match between Ghana and Cape Verde on January 14, 2023 at Le Felicia stadium in Abidjan, Ivory Coast. (Photo by GPG / Icon Sport)
  • Paris Sportifs
Pronostic Cap-Vert Afrique du Sud : Analyse, cotes et prono du quart de finale de la CAN

Pronostic Cap-Vert Afrique du Sud : Analyse, cotes et prono du quart de finale de la CAN

Pronostic Cap-Vert Afrique du Sud : Analyse, cotes et prono du quart de finale de la CAN
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Aimeriez-vous voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
142
24
30
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!