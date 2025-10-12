Nul n’est prophète en son pays, y compris Mohamed.

Ce dimanche, les Camerounais se rendaient aux urnes pour y élire leur nouveau président réélire Paul Biya. A 92 ans, le plus vieux chef d’Etat en activité va donc enchaîner un huitième mandat consécutif. Au vu de la pyramide des âges du Cameroun, on estime que 75% de la population n’a jamais connu d’autre président que Biya, en poste depuis 42 ans.

Alors qu’on pensait avoir tout vu en quatre décennies de règne sans partage, le scrutin de ce dimanche est venu rappeler que rien n’est impossible au pays des Lions indomptables. Y compris inscrire Mohamed Salah sur les listes électorales.

My name is Qsdfg, Azert Qsdfg

L’information a été repérée par le média allemand Deutsche Welle. La photo de l’attaquant égyptien est apparue sur le registre d’un bureau de vote de la ville de Ngaoundéré, au nord de la région de l’Adamaoua, dans le centre du pays. Vérification faite, Salah est bel et bien inscrit dans la base de données des électeurs. Sauf qu’il s’appelle en réalité Azert Qsdfg, soit les cinq premières lettres des deux premières lignes d’un clavier d’ordinateur français.

Dernier élément qui prouve la supercherie : la date de naissance ne correspond pas. Salah est né le 15 juin 1992 et M. Qsdfg, en août 1985. De plus, rien n’indique que l’Egyptien a déjà mis les pieds dans l’école publique de Margol, où il est officiellement inscrit.

Cela dit, son abstention de risque pas de vraiment influer sur le résultat final de l’élection, qui devrait être officialisé d’ici deux semaines.

