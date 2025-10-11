Sondage : aimeriez-vous voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026

Enquête Les grands récits de Society: Touche pas à son poste Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.