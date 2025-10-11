- Sondage
Sondage : aimeriez-vous voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026
SF
142
Un beau but contre l’Azerbaïdjan pour signer son retour chez les Bleus, un joueur épanoui à Lens et en Ligue 1 et un garçon fort sympathique : à 32 ans, Florian Thauvin est bien. Trop tôt, trop loin, peut-être, mais au fond, aimeriez-vous voir FloTov à la Coupe du monde 2026 avec les Bleus ?
C'est une putain de bonne question !
Aimeriez-vous voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026 ?
Oui
Non
Fin Dans 3j
1426
SF