S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Luton Town

Jack Wilshere au chevet de son club formateur

CDB
Jack Wilshere au chevet de son club formateur

Remettre le club sur les rails.

Après un bref passage en tant qu’intérimaire sur le banc de Norwich en fin de saison dernière, Jack Wilshere a été nommé ce lundi entraineur de Luton Town, en troisième division anglaise. À 33 ans, il succède à Matt Bloomfield, limogé la semaine dernière, suite aux mauvais résultats du club.

Un retour à son premier club

Formé à Arsenal après un bref passage à Luton en 2001, l’ancien milieu de terrain anglais a passé la majeure partie de sa carrière chez les Gunners (197 matchs), sous les ordres d’Arsène Wenger, avant d’enchainer les blessures et de stopper sa carrière en 2022, à seulement 30 ans.

Wilshere va connaitre sa première véritable expérience sur un banc, avec la lourde tâche de remettre Luton à l’endroit. Le club, qui était en Premier League il y a deux ans, a enchainé deux relégations consécutives et lutte cette année pour ne pas descendre encore. Actuels onzièmes de League One, les coéquipiers de Kal Naismith comptent sur leur nouvel entraineur pour relancer la machine.

Il espère avoir plus de succès de Frank Lampard et Steven Gerrard.

Le championnat anglais de retour ce vendredi

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Aimeriez-vous voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 23h
142
54

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!