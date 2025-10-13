Jack Wilshere au chevet de son club formateur

Remettre le club sur les rails.

Après un bref passage en tant qu’intérimaire sur le banc de Norwich en fin de saison dernière, Jack Wilshere a été nommé ce lundi entraineur de Luton Town, en troisième division anglaise. À 33 ans, il succède à Matt Bloomfield, limogé la semaine dernière, suite aux mauvais résultats du club.

Un retour à son premier club

Formé à Arsenal après un bref passage à Luton en 2001, l’ancien milieu de terrain anglais a passé la majeure partie de sa carrière chez les Gunners (197 matchs), sous les ordres d’Arsène Wenger, avant d’enchainer les blessures et de stopper sa carrière en 2022, à seulement 30 ans.

First look around the Kenny 🏟️ pic.twitter.com/QV7S4LnORH — Luton Town FC (@LutonTown) October 13, 2025

Wilshere va connaitre sa première véritable expérience sur un banc, avec la lourde tâche de remettre Luton à l’endroit. Le club, qui était en Premier League il y a deux ans, a enchainé deux relégations consécutives et lutte cette année pour ne pas descendre encore. Actuels onzièmes de League One, les coéquipiers de Kal Naismith comptent sur leur nouvel entraineur pour relancer la machine.

Il espère avoir plus de succès de Frank Lampard et Steven Gerrard.

