Le championnat anglais de retour ce vendredi

League one is back.

Les spectateurs proches du terrain, les « fuck off » lâchés à tout bout de champ, l’odeur de binouze aux abords du stade, les tacles de charcutiers et surtout les chandelles palloiesque sont de retour ! Le premier week-end du mois d’août commence sur les chapeaux de roue avec le come-back de la League One. À l’affiche ce vendredi soir, un croustillant duel entre deux équipes de la périphérie londonienne : Luton contre Wimbledon, petit patapon.

Relégué contre promu

Cette rencontre sera déjà l’occasion de tirer notre chapeau aux Hatters pour leurs deux relégations consécutives. Et oui, qu’elle est déjà loin l’époque où les cadors de Premier League s’enlisaient sur la pelouse de Kenilworth Road. Deux ans plus tard, c’est aux ramasseurs de balles de Wimbledon de remplacer les 435 joueurs de Chelsea sur le banc du vestiaire visiteur.

It's finally matchday 😍 pic.twitter.com/yxmCCR1wCs — Luton Town FC (@LutonTown) August 1, 2025

La saison dernière, le fan’s club Wimbledon, créé après la migration du Wimbledon FC dans cette ville moisie de Milton Keynes en 2004, avait réussi à atteindre les playoffs d’accession à la League Two. Grâce à des victoires contre Notts County et Walsall, les héritiers du Crazy Gang étaient parvenus à valider leur ticket pour la troisième division en mai dernier. Un retour en League One qui commence ce vendredi soir par un joli déplacement à 50 kilomètres du Center Court.

Désolé, mais Vinnie Jones ne sera pas sur la pelouse.

