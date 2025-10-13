Clap de fin pour un ancien gardien du PSG

Le numéro 3 préféré de ton numéro 3 préféré.

Ce dimanche, l’ancien gardien du Paris Saint-Germain Alexandre Letellier a annoncé mettre un terme à sa carrière, à travers un post Instagram. Libre de tout contrat depuis son départ de la capitale en juin 2024, le titi parisien a essayé de rebondir au FC Nantes, en vain, la faute à un essai raté. Et après une année sans jouer, le double champion de France avec le PSG (2022-2023) tire finalement sa révérence dans le football à 34 ans.

Apprécié de ses anciens coéquipiers, Alexandre Letellier à reçu plusieurs commentaires de la part de ses ex-partenaires. Presnel Kimpembe, Danilo Perreira et Gigio Donnarumma y sont notamment allé de leur petit mot.

15 ans d’une carrière respectable

Formé au PSG, Letellier aura effectué le plus de rencontres à Angers, entre 2015 et 2018 avec 42 titularisations. Après des courts passages d’une saison à Troyes, chez les Young Boys de Berne, Sarpsborg en Norvège, puis Orléans, le portier a retrouvé son club formateur en 2020. Accroché à un rôle d’éternel troisième puis quatrième gardien, ses deux apparitions en championnat, lui ont permis d’empocher deux titres de champions de France en 2022 et 2023, après son premier titre remporté avec les Young Boys en 2018.

Alexandre Letaulier.

