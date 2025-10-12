Match délocalisé : Mike Maignan soutient Adrien Rabiot

Adrien Rabiot a raison, Maurizio Sarri aussi.

C’est en tout cas l’avis de Mike Maignan, qui partage la réflexion des deux hommes concernant la délocalisation d’un match de Serie A en Australie (Milan-Côme, en l’occurence). En conférence de presse, le gardien de but a en effet défendu les propos de son partenaire de club.

« Aujourd’hui, on oublie pas mal de choses et on pense beaucoup à l’aspect financier. C’est un match du championnat italien, je ne comprends pas pourquoi on le joue à l’étranger, s’est étranglé le portier. En plus de ça, c’est un match qu’on devait jouer à domicile. Donc on perd un match à la maison, nos objectifs sont élevés et il ne faut rien laisser au hasard. »

Tout simplement.

Luka Modrić, Pep Guardiola, José Mourinho : Zlatan Ibrahimović se livre