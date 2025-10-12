S’abonner au mag
  • Italie
  • Milan

Match délocalisé : Mike Maignan soutient Adrien Rabiot

FC
Match délocalisé : Mike Maignan soutient Adrien Rabiot

Adrien Rabiot a raison, Maurizio Sarri aussi.

C’est en tout cas l’avis de Mike Maignan, qui partage la réflexion des deux hommes concernant la délocalisation d’un match de Serie A en Australie (Milan-Côme, en l’occurence). En conférence de presse, le gardien de but a en effet défendu les propos de son partenaire de club.

«  Aujourd’hui, on oublie pas mal de choses et on pense beaucoup à l’aspect financier. C’est un match du championnat italien, je ne comprends pas pourquoi on le joue à l’étranger, s’est étranglé le portier. En plus de ça, c’est un match qu’on devait jouer à domicile. Donc on perd un match à la maison, nos objectifs sont élevés et il ne faut rien laisser au hasard. » 

Tout simplement.

Luka Modrić, Pep Guardiola, José Mourinho : Zlatan Ibrahimović se livre

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Aimeriez-vous voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
142
40

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!