Un superbe coup-franc signé Mathieu Valbuena en D2 grecque

Petit Vélo en a encore sous la pédale !

Malgré la trêve internationale, le (vrai) football continue. En D2 grecque par exemple, où l’on a pu prendre des nouvelles (sportives) de Mathieu Valbuena. A 41 ans, l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille n’a toujours pas pris sa retraite. Mieux encore, il continue de régaler face aux buts adverse avec la réserve de l’Olympiakos, club avec lequel il a remporté trois fois le championnat entre 2020 et 2022.

La preuve avec les images de ce superbe coup-franc direct envoyé en plein dans la lucarne du gardien de l’Athens Kallithea, où il évoluait encore la saison dernière et avec lequel il a justement été relégué en D2.

Mathieu Valbuena, 41 ans depuis le 28 septembre, n'est toujours pas décidé à s'arrêter. En témoigne ce but aujourd'hui avec l'équipe B de l'Olympiakos. pic.twitter.com/xVABpXFT22 — Football Grec France (@footgrec) October 12, 2025

En plus de ce petit bijou, Valbuena a inscrit un penalty et offert la victoire à son équipe qui pointe désormais à la troisième place de son groupe, devant le Kallithea !

Il se sent finalement mieux avec l’Olympiakos que dans un Olympico.

