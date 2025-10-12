S’abonner au mag
  • Grèce
  • Olympiakos

Un superbe coup-franc signé Mathieu Valbuena en D2 grecque

JD
Un superbe coup-franc signé Mathieu Valbuena en D2 grecque

Petit Vélo en a encore sous la pédale !

Malgré la trêve internationale, le (vrai) football continue. En D2 grecque par exemple, où l’on a pu prendre des nouvelles (sportives) de Mathieu Valbuena. A 41 ans, l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille n’a toujours pas pris sa retraite. Mieux encore, il continue de régaler face aux buts adverse avec la réserve de l’Olympiakos, club avec lequel il a remporté trois fois le championnat entre 2020 et 2022.

La preuve avec les images de ce superbe coup-franc direct envoyé en plein dans la lucarne du gardien de l’Athens Kallithea, où il évoluait encore la saison dernière et avec lequel il a justement été relégué en D2.

En plus de ce petit bijou, Valbuena a inscrit un penalty et offert la victoire à son équipe qui pointe désormais à la troisième place de son groupe, devant le Kallithea !

Il se sent finalement mieux avec l’Olympiakos que dans un Olympico.

Coupe du monde à 48 : un tournoi inclusif, vraiment ?

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Aimeriez-vous voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
142
36

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!