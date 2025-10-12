Un sélectionneur quitte son poste en pleine trêve internationale

Petit 1-0, grosse conséquence.

Alors que la Serbie s’est inclinée à domicile sur la plus courte des marges contre l’Albanie lors des qualifications à la Coupe du monde 2026, son staff s’est immédiatement amoindri : Dragan Stojkovic, jusque-là entraîneur de l’équipe, a en effet décidé de démissionner.

L'ouverture du score un peu chanceuse de l'Albanie en Serbie ! Les Albanais se placent pour la deuxième place ! Suivez le match en direct sur la chaine L'Équipe #lequipeFOOT pic.twitter.com/bqNWu1YZHi — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 11, 2025

Arrivé sur le banc de la sélection en 2021, le technicien considère en effet qu’il est le principal responsable du revers subi ce samedi et qu’il ne représente plus l’homme de la situation. Cependant, le coach sera bien présent sur la touche lors du match prévu à Andorre.

Avant de s’en aller, donc.

