La Turquie explose la Bulgarie, l’Albanie double la Serbie

Une raclée, mais une deuxième place.

Malgré le set de tennis infligé à la Bulgarie, la Turquie a vu l’Espagne s’imposer également contre la Géorgie et doit donc se contenter de la deuxième place du groupe E dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2026 : elle compte en effet six points (contre neuf pour la Roja), comme son nombre de buts marqués ce samedi : bien que Radoslav Kirilov ait répondu à Arda Güler dans le premier acte, les visiteurs ont tout explosé en seconde période (doublé pour Kenan Yildiz, réalisation pour Zeki Çelik et Irfan Can Kahveci, lob CSC d’Ivelin Ivanov Popov…).

La belle volée de Manaj

De son côté, l’Albanie est allée chercher une importante et précieuse victoire en Serbie : grâce à une jolie volée signée Rey Manaj, le dauphin de l’Angleterre dans la poule K se tient en deuxième position avec quatre unités d’avance sur son adversaire du soir. Enfin, la Hongrie a dominé l’Arménie à domicile (tremblements de filets provoqués par Daniel Lukacs et Andreas Gruber) et la double. Loin, très loin du Portugal de Cristiano Ronaldo (qui s’est imposé sur le gong, à la suite d’un pion de Rúben Neves dans le temps additionnel).

La suite ? Bientôt !

  Bulgarie 1-6 Turquie

Buts : Kirilov (13e) pour la Bulgarie // Güler (11e), Popov CSC (49e), Yildiz (51e et 56e), Çelik (65e) et Kahveci (90e+3) pour la Turquie

  Hongrie 2-0 Arménie

Buts : Lukacs (56e) et Gruber (90e+4)

  Serbie 0-1 Albanie

But : Manaj (45e+1)

L’Espagne éteint la Géorgie

