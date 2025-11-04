S’abonner au mag
Drame en Serbie : Mladen Zizovic décède après s’être effondré en plein match

Drame en Serbie : Mladen Zizovic décède après s’être effondré en plein match

Tragédie en Serbie : Mladen Zizovic, entraîneur du Radnički 1923, s’est effondré sur le bord du terrain à la 22e minute du match face à Mladost, ce lundi soir. Les secours ont tenté de le réanimer avant de l’évacuer d’urgence vers l’hôpital. Il avait 44 ans.

Le match définitivement arrêté

Le match, un temps suspendu, a brièvement repris avant que la terrible nouvelle ne tombe : l’ancien international bosnien (2 sélections) n’a pas survécu. En larmes, joueurs et staffs des deux équipes ont quitté la pelouse. La rencontre a été définitivement arrêtée.

Nommé le 23 octobre, Zizovic dirigeait seulement son troisième match sur le banc du club de Kragujevac. Ancien milieu de terrain respecté en Bosnie, il laisse derrière lui trois enfants et une carrière de passionné. La Fédération serbe a salué « une perte immense pour toute la famille du football ». Ce drame laisse le championnat serbe sous le choc.

