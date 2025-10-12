Berke Özer se fait allumer par la fédération turque

Attention au melon !

Après sa performance XXL face à l’AS Rome, le gardien lillois Berke Özer a été rappelé pour les qualifications pour le Mondial 2026 avec la Turquie, son pays avec lequel il comptait déjà deux capes. Malheureusement pour lui, les retrouvailles ont tourné cosaque. D’après un communiqué publié par la fédération turque, Özer « a quitté le rassemblement de sa propre initiative et sans l’autorisation du staff technique et administratif ». Raison invoquée : il n’aurait pas apprécié sa non-sélection dans le groupe qui affrontait la Bulgarie (victoire 1-6) et a de ce fait décidé de skipper purement et simplement la réception de la Géorgie, prévue mardi prochain.

Sa décision a évidemment du mal à passer : « Comme nous l’avons déjà répété à maintes reprises, la responsabilité et la valeur de porter le maillot de l’équipe nationale sont primordiales. Notre équipe nationale est une entité unie qui représente l’honneur du pays, indépendamment des individus », rappellent les instances turques qui estiment que le comportement du portier des Dogues est « inacceptable. »

De son côté, l’intéressé s’est défendu dans une story postée sur Instagram, invoquant « une douleur » déjà présente avant la trêve et affirme avoir « eu l’autorisation du staff » pour rentrer à Lille.

Parole döner.

