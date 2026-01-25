S’abonner au mag
Le Barça fait le spectacle contre Oviedo et reprend les commandes de la Liga

  FC Barcelone 3-0 Oviedo

Buts : Olmo (52e), Raphinha (57e) et Yamal (73e)

L’art et la manière. Le FC Barcelone a pris son temps au fil d’un premier acte peu animé, avant d’imposer sa loi à la lanterne rouge, Oviedo (3-0). Un grand écart entre les deux équipes qui s’est finalement matérialisé au retour des vestiaires, avec à l’arrivée un large succès qui permet aux Catalans de repasser devant le Real Madrid en tête de la Liga. Avant cela, les Culés ont longtemps tourné en rond : 45 minutes précisément, avec une seule petite frappe cadrée à la pause.

Yamal et Raphinha font le spectacle

Le verrou, c’est finalement Dani Olmo qui le fait sauter rapidement après le retour des vestiaires d’une frappe limpide après une récupération dans la surface adverse de Lamine Yamal (1-0, 52e). Un but et rapidement deux à célébrer pour le Camp Nou, puisque David Costas se manque complètement et laisse Raphinha filer seul au but pour doubler la mise d’un piqué admirable (2-0, 57e). Ne manque que la célébration cœur avec les doigts. Mais qu’importe pour un Barça désormais bien décidé à faire le spectacle. Et qui de mieux dans ce rôle que Yamal ? Encore une récupération haute, un centre d’Olmo, et le génie barcelonais envoie un geste acrobatique de l’entrée de la surface pour creuser l’écart (3-0, 73e).

Qui a dit que le football, c’était mieux avant ?

Barcelone ne lâche pas le Real

